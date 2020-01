L'huile essentielle de laurier pour purifier votre peau

L’huile essentielle de laurier est une huile particulièrement recommandée pour les peaux sèches et atopiques. Elle se distingue par ses propriétés purifiantes et régénérantes.



Très bénéfique en soin du visage, l’huile essentielle de Laurier noble est parfaite en soin nettoyant et tonifiant. Elle est largement appréciée en soin du soir pour stimuler le renouvellement des cellules et pour arborer une bonne mine au réveil. Elle confère un teint frais et une peau parfaitement revitalisée, éclatante, douce et souple.



L’huile essentielle de Laurier noble est un excellent remède contre les boutons disgracieux. Anti-infectieuse, elle tue les bactéries les plus tenaces et purifie la peau des saletés. Elle renouvelle le tissu cutané et prévient les marques d’acnés qui tachent la beauté.



Petite préparation contre l’acné



Lors de phases acnéiques, mélangez cinq gouttes d’HE de laurier, dix gouttes d’HE de lavande aspic et cinq gouttes d’HE d’arbre à thé dans 5 ml d’huile végétale de macadamia. Appliquez une à deux gouttes de cette préparation sur les boutons d’acné jusqu’à amélioration.















Yolande Jakin