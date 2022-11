L'image: Yankhoba Diatara, en partance pour Paris, rend visite à son "marabout" et "père"...

"En partance pour Paris dans le cadre du regroupement et du convoyage des Lions à Doha pour la Coupe du monde Qatar 2022,

j'ai rendu visite à mon mentor politique et "père", le Président Idrissa Seck pour solliciter ses prières pour la réussite de notre mission", a-t-il posté.



Pour rappel, ces derniers, jours, certains médias ont publié sur une éventuelle division et ou rupture en vue de l'élection présidentielle 2024.



Rewmi veut Idrissa Seck comme candidat, attendons de voir la position de son poulain qui a été nommé deux fois Ministre par Macky Sall.

