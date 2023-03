L’imam de la Grande mosquée de Sédhiou à Macky Sall : « Vous avez fait ce qu’on attend d’un Président »

Le président de la République, Macky Sall, a inauguré, hier, la Grande mosquée de Sédhiou. Un bijou architectural d’une capacité de 1250 places que l’Etat du Sénégal a entièrement reconstruit et équipé à hauteur de 700 millions de FCfa. De nos envoyés spéciaux à Sédhiou Adoulaye DIALLO, Samba DIAMANKA (textes) et Ndèye Seyni SAMB (photos) […]

Le président de la République, Macky Sall, a inauguré, hier, la Grande mosquée de Sédhiou. Un bijou architectural d’une capacité de 1250 places que l’Etat du Sénégal a entièrement reconstruit et équipé à hauteur de 700 millions de FCfa.

De nos envoyés spéciaux à Sédhiou Adoulaye DIALLO, Samba DIAMANKA (textes) et Ndèye Seyni SAMB (photos)

L’édifice religieux a été pris d’assaut dès midi. Personne à Sédhiou ne voulant se faire raconter ce jour historique. Bousculant du coup le protocole présidentiel. Mais tout est bien qui finit bien : les fidèles ont été bien accueillis et installés. À 13 heures 30, la belle et majestueuse Grande mosquée était déjà remplie. Ce qui a amené, sans tarder, la sécurité à fermer les portes. On voit alors arriver les autorités. D’abord le gouverneur, le préfet et quelques responsables locaux. Puis les ministres. Dont celui très remarqué en charge de l’Intérieur, Abdoulaye Felix Antoine Diome. Ensuite le Premier ministre, Amadou Ba. Quelques minutes plus tard, on entend un grand bruit dehors. Accueil retentissant du Chef de l’État. Macky Sall, dans un très joli boubou blanc assorti d’un bonnet de la même couleur, franchit le portail du joyeux architectural. Et malgré le symbole et le caractère spécifique des lieux, des voix se sont élevées pour saluer le Chef de l’État. « Merci président ! Sédhiou se souviendra longtemps de votre geste ».

Macky Sall sacrifie à la prière des deux rakkas, puis prend place. Avant que Elhadj Boubacar Dramé lance dans une voix inimitable « assalamou aley koum ». L’imam ratib de Sédhiou s’installe sur son fauteuil (le minbar). L’appel des muézins terminé, place maintenant au khoutba, un sermon qui est largement revenu sur les bienfaits accordés à quiconque prend de ce que Dieu lui a donné pour construire une mosquée. « Vous pouviez vous contenter de construire la mosquée. Mais vous avez tenu à être encore là, avec nous, pour son inauguration. Seul Dieu peut vous rétribuer à la hauteur de votre magnifique et noble geste. Qu’il accepte nos prières et qu’il guide vos pas et vous assiste dans vos projets », a dit l’imam ratib de Sédhiou, s’adressant au Chef de l’Etat. Visiblement très ému, le guide religieux, très au fait de l’actualité, a évoqué le séjour « historique et bénéfique » du Président Sall dans la région, un séjour, dit-il, rythmé d’inauguration de ponts, de structures sanitaires, de mosquée et de lancements de nouvelles infrastructures. « Tout cela montre que vous êtes un président conscient de ses responsabilités. Je peux même dire que vous faites ce qu’on attend d’un président », a dit l’imam ratib de Sédhiou, rappelant qu’un Chef de l’État doit avoir de la sympathie et de la compassion envers ses administrés, bâtir, soutenir les nécessiteux, les orphelins et redonner espoir. Quand on regarde bien, on constate que vous faites tout cela », a insisté El hadj Boubacar Dramé qui a remercié le président « pour tout ce qu’il vient de faire » pour la région.

1250 places, 700 millions de Fcfa

Il y a encore quelques années, la Grande mosquée de Sédhiou était un édifice en ruine, suintant partout, mal éclairé, avec de vieux et poussiéreux tapis, une sonorisation défaillante. Tout Sédhiou souhaitait ardemment sa rénovation. Mis au courant, le Chef de l’État Macky n’a pas tardé à réagir, prenant entièrement en charge les frais de rénovation de l’édifice. En quelques mois de travaux, l’infrastructure a repris forme sur le même site, au quartier Kabumb de Sédhiou. Seulement cette fois-ci, c’est une belle œuvre architecturale irrésistible, avec tapis design, des lustres gigantesques et une sonorisation impeccable. L’édifice peut accueillir 1250 fidèles. Le coût des travaux et des équipements est estimé à 700 millions de FCfa, entièrement financés par le président de la République. A la fin de la prière, le Chef de l’Etat Macky Sall qui a eu un long entretien avec l’imam ratib de Sédhiou, a aussi promis de doter la mosquée d’une morgue. « Nous ne cesserons jamais de prier pour vous et pour l’ensemble de votre gouvernement », a encore dit El hadj Boubacar Dramé pour qui la nouvelle Grande mosquée est une richesse matérielle et spirituelle incontournable à visiter pour tout étranger de passage à Sédhiou.

Source : https://lesoleil.sn/limam-de-la-grande-mosquee-de-...