L'importante annonce de Juliet Ibrahim sur sa vie amoureuse pour la nouvelle année 2020 Rédigé par leral.net le Jeudi 19 Décembre 2019 à 15:00 | | 0 commentaire(s)| L'amour n'est pas toujours facile pour les gens de l'industrie du showbiz, en particulier les femmes. Beaucoup d'hommes sont peut-être intimidés par leur statut de célébrité ou ces femmes ne sont tout simplement pas prêtes à donner une chance à l'amour. Eh bien, l'actrice ghanéenne populaire, Juliet Ibrahim, semble prête à quitter le club de célibataires et à donner à l'amour une autre chance en 2020.

Elle a fait cette révélation dans une publication sur Instagram, car la jolie actrice a expliqué qu’elle espérait que sa prochaine relation pourrait lui faire dire qu’elle avait prié pour cela.



L’actrice ghanéenne a partagé une nouvelle photo et a écrit:



Que ma prochaine relation soit du genre « Je me souviens avoir prié pour cela” Amen. #atoasttolifebook #atoasttolife –

2020 Je suis prête à redonner une chance à l’amour.



Je suis devenue plus sage, plus intelligente, émotionnellement prête, je suis consciente de mon niveau de tolérance, je ne me contenterai pas de moins que je mérite, je connais ma valeur et je comprends vraiment comment ajouter de la taxe à ma valeur à l’avenir … – Allons donner une chance à l’amour … allons-y? #newbeginnings # 2020»



