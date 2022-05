L’incohérence des Sénégalais qui défendent Gana pour sa liberté de choix et condamnent Boubacar Kamara pour ce même pouvoir de décision Après la nouvelle annonçant la décision officielle de Boubacar Kamara de jouer pour la France, le déferlement des Sénégalais sur la toile ne s’est pas fait attendre. En effet, ces derniers disent « se sentir trahis et snobés » par le jeune Footballeur de 22 ans et désormais international français.

Pourtant, nous assistons actuellement à une violente campagne de dénigrement d’Idrissa Gana Gueye, qui aurait refusé d’arborer les couleurs du drapeau LGBT. Suite à cela, les Sénégalais se sont de suite levés comme un seul homme pour défendre, de façon très décomplexée, le champion d’Afrique en titre, arguant qu’il était parfaitement libre de faire un tel choix, d’autant que ses convictions religieuses et culturelles ne faisaient guère bon ménage avec l’homosexualité.



Quid de la décision de Boubacar Camara, qui est né et a grandi en France, de jouer pour la France ? Ce dernier n’a-t-il pas également utilisé ce même droit, qui ne devrait surprendre personne à part les hypocrites ? Faut croire que la coupe d’Afrique a commencé à monter à la tête des fanatiques. Ces derniers croient dur comme fer détenir actuellement, la meilleure équipe du monde. Ce qui rendrait difficile la compréhension d’un tel « rejet ». Des champions d'Afrique, svp !



Dans tous les cas, le fair-play devrait être de mise. Il est compréhensible d’être déçu de ne pas accueillir un tel prodige dans l’équipe nationale, mais de là à lui jeter la pierre, c’est vraiment tomber dans l’extrapolation.



Il faut savoir raison garder. Le respect du choix des autres ne devrait pas être sélectif. Chacun a le droit de faire le choix qui lui semble le plus adéquat, du moment où celui-ci ne transgresse aucune loi ni aucune règle de morale.



Un champion d'Afrique averti en vaut deux.

