L'incroyable histoire de Khadijah Williams, une jeune fille noire Sdf qui intègre l'université de Harvard Rédigé par leral.net le Lundi 7 Octobre 2019 à 13:13 | | 0 commentaire(s)| Sans-abri depuis l'âge de six ans, Khadijah Williams a vécu dans des refuges et fréquenté 12 écoles en 12 ans. "J'ai arrêté d'essayer de me faire des amis parce que j'étais fatiguée de pleurer à l'idée de perdre des amis." dit-elle.





En l'absence de tout centre d'hébergement, elle et sa famille dormaient dans les gares routières ou dans la rue. Elle a vécu en mangeant ce qu’elle trouvait dans les sacs à ordures. Khadijah a toujours fait en sorte qu’elle soit bien habillée et propre. Ses camarades d’école n’ont jamais su qu’elle était une SDF, au contraire ils l’ont surnommé: ''la fille intelligente ou la fille au sourire contagieux.''



A 18 ans, Khadijah Williams a été admise à Harvard grâce à son talent académique où elle a obtenu un baccalauréat en sociologie. Son parcours de sans-abri à Harvard a été présenté à The Oprah Winfrey Show en 2009, et elle a depuis réalisé des dizaines d'interviews et de conférences à travers le pays.





''Même si je ne pouvais pas vraiment contrôler où je vivrais ou quoi que ce soit, je pouvais contrôler tout ce que je voulais apprendre. "



A l’âge de 25 ans, Khadijah William travaille pour le gouvernement municipal à Washington, DC, et l’une de ses tâches consiste à aider les enfants sans abri.









Mam Dieng







