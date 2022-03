L’industrie de l’assurance face à la guerre russo-ukrainienne

Selon cette société qui se concentre sur le secteur de l’assurance, les sanctions financières imposées à la Russie auront des retombées importantes sur les marchés de capitaux alors que le risque potentiel de cyberattaques augmente.



Les sanctions contre la Russie pourraient avoir des répercussions sur le prix du pétrole, des matières premières, du tourisme et sur les économies de certains pays, indique AM Best dans la foulée.



Les sociétés d’assurance et de réassurance, renseigne-t-elle dans le même sillage, pourraient rencontrer des difficultés pour couvrir les risques russes.

Les acteurs les plus concernés sont ceux qui souscrivent de grands risques liés à l’énergie et aux infrastructures, notamment les assureurs du marché de Londres et les réassureurs internationaux.



Les bilans des assureurs russes seront également impactés soutient la même source. Qui prévoit enfin qu’une cyberattaque d’envergure pourrait entraîner des pertes économiques et assurées majeures.

