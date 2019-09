L’interdiction de voile à Jeanne d'Arc jugé plus discriminatoire ! L’interdiction de port de voile des filles à Jeanne d’Arc à la prochaine rentrée, défraie la chronique au Sénégal. En effet, dans un message adressé aux parents d’élèves, cette institutition semble très ferme sur sa décision. Selon plusieurs internautes et acteurs du milieu scolaire, un tel acte est considéré comme étant plus discriminatoire.

Choisir, c’est éliminer comme disait l’autre. Par rapport à l’interdiction de port de voile à Jeanne d’Arc à la prochaine rentrée, celle-ci est vue sous différents angles par les internautes.



Pour la directrice d’un établissement islamique à Dakar, il s’agit s’une décision très sérieuse et prématurée dans un pays comme le Sénégal. Une telle décision ne cache-t-elle pas une autre forme de discrimination?



Mme la Directrice ajoute que " c’est aux parents d’élèves de prendre toutes leurs responsabilités et savoir eux-mêmes où donner de la tête, car l’éducation est très sensible.

Au Sénégal, il existe depuis quelques années, des écoles islamiques bilingues et certaines d’entre elles suivent le programme américain".



M. Sall, professeur de français à Guédiawaye, lui, trouve que c’est un acte ignoble à l’endroit d’une personne ayant fait plusieurs années, de se lever un jour pour la couper de son milieu scolaire habituel.



" L’école ne doit pas être une entrave au port de voile, synonyme de privation de sa liberté, de sa vie. C’est une affaire qu’il faut prendre au sérieux car l’école ne doit point être une entrave au port du voile", dit-il.



En tenant compte de sa double casquette en tant que parent et professeur, il trouve que les parents de ces filles doivent se mobiliser pour les maintenir dans cet établissement.



