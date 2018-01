"L'opposition au franc Cfa et au néocolonialisme", Guy Marius Sagna et Cie comptent accueillir Macron par une marche pacifique Dakar sera, sans nul doute, pour quarante-huit heures, début février prochain, la capitale mondiale de l’éducation, avec la visite du Président français Emmanuel Macron, co-parrains du Sommet sur le Partenariat mondial pour l’éducation qui se tiendra dans la capitale sénégalaise le 02 février 2017. A cette occasion, l'opposition au franc Cfa et au néocolonialisme, informe avoir introduit « une lettre d’information relative à un sit-in de protestation », auprès de Monsieur le Préfet de Dakar



Les organisations réunies autour de la campagne pour la souveraineté monétaire dénommée "FRANCE DEGAGE !" et dont Yoonu Askan Wi/Mouvement pour l’Autonomie Populaire est membre, organise un sit-in pacifique le jeudi 01 février 2018, de 15 heures à 18 heures devant l’ambassade de France au Sénégal pour protester contre :

- le néocolonialisme monétaire (Franc CFA) et exiger la sortie de la France du franc CFA ou Frexit

- les Accords de Partenariat Economique (APE)

- la politique migratoire de la France



Mieux, une lettre sera adressée au président Emmanuel Macron et déposée à l’ambassade de France pendant la manifestation. "Nous voulons saisir l’opportunité que constitue la venue d’Emmanuel Macron et d’autres présidents africains, concernés - comme la France - par le franc Cfa, les APE et la crise migratoire, au Sénégal pour informer ces présidents, l’opinion publique nationale et internationale de nos positions", a fait savoir Guy Marius Sagna, dans une note parvenue à la Rédaction de Leral.















