L’opposition au ministre de l'Intérieur Aly Ngouille Ndiaye : « Macky Sall n’a qu’à élargir les prisons »

Rédigé par leral.net le Mercredi 16 Janvier 2019 à 10:23 | | 0 commentaire(s)|

En réaction aux manifestations de l’opposition, le ministre de l’Intérieur et de la Sécurité publique, Aly Ngouille Ndiaye a prévenu hier, que l’Etat ne toléra aucune violence préélectorale et que la présidentielle se tiendra à date échue.



Les leaders de l’opposition réunis hier au siège de Bokk Gis Gis lui ont apporté la réplique. Malick Gakou du Grand Parti, porte p rôle du jour « a averti qu’une action ne sera de trop pour défendre la démocratie mise en péril par le Président Macky Sall et son régime ».



Embouchant la même trompette, Mamadou Diop Decroix, invite tout simplement « le président Macky Sall à élargir les prisons parce que tous les leaders de l’opposition sont prêts à y aller pour défendre la démocratie ».

