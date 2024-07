L’opposition face au pouvoir : L’Apr se remobilise en vue des prochaines élections, le Pastef encourage Bassirou Diomaye à maintenir la cadence Après une période difficile marquée par des revers électoraux, l'Alliance pour la République (Apr) s'active pour ressouder ses rangs. Le parti a récemment organisé des missions de remerciements dans plusieurs de ses bastions électoraux, notamment à Kaffrine et Tambacounda, où les dirigeants ont rencontré les militants pour exprimer leur gratitude et discuter des défis à venir. Sekon le quotidien L’As, lors de ces rencontres, le président de l'Apr a tenu des séances de dialogue direct avec les militants, cherchant à galvaniser les troupes.

Rédigé par leral.net le Mardi 16 Juillet 2024 à 16:58 | | 0 commentaire(s)|

Toutefois, le ton a évolué, et un nouvel appel à l'unité a été lancé lors du dernier point de presse du parti. L'Apr exhorte tous ses membres et sympathisants à se préparer pour les prochaines échéances électorales avec un objectif clair : reconquérir le pouvoir.



Cet appel à la mobilisation intervient dans un contexte de turbulences internes. Le parti est secoué par une série de départs, y compris celui imminent de son candidat à la dernière présidentielle. Cette situation a exacerbé le sentiment de léthargie au sein de la formation marron-beige.



Par ailleurs, le Parti des Patriotes du Sénégal pour le Travail, l'Éthique et la Fraternité (Pastef) a récemment fait le point sur les trois premiers mois de présidence de Bassirou Diomaye Faye. Le bureau politique national de Pastef a exprimé sa satisfaction quant aux réalisations du nouveau régime, soulignant des avancées significatives en matière de souveraineté, de justice et de prospérité.



Selon toujours le journal, dans un communiqué, Pastef a affirmé que le gouvernement actuel a répondu aux attentes du peuple sénégalais, mettant en œuvre des mesures urgentes après douze ans de gestion jugée étouffante. Le bureau politique a encouragé le président Diomaye et son gouvernement à maintenir le cap sans se laisser distraire par les critiques des anciens dirigeants, qu'ils accusent de vouloir semer la confusion et de retarder les progrès.



Le communiqué de Pastef met également en garde contre les tentatives de l'ancien président Macky Sall de détourner l'attention des succès actuels en rappelant les erreurs du passé. Le parti présidentiel prédit que les critiques finissent par se taire lorsque les Sénégalais prendront pleinement conscience des conséquences des douze années de l'administration précédente.



Le compte à rebours est lancé pour une reddition des comptes, selon Pastef, et nul ne pourra échapper à cette obligation de transparence. Le parti appelle ainsi à une vigilance continue et à une poursuite déterminée des réformes pour assurer un avenir meilleur au Sénégal.



Ainsi, l'Apr et Pastef se positionnent chacun pour affronter les défis à venir, l'un en cherchant à se réorganiser et à reconquérir sa base, l'autre en consolidant ses acquis et en poursuivant sa mission de transformation nationale.



