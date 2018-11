L’opposition menace: « nous allons envoyer, ce jeudi, nos experts et si Aly Ngouille Ndiaye utilise la force, il y aura une surprise » C’est aujourd’hui, que le Front de résistance nationale va envoyer ses experts au ministère de l’Intérieur et de la Sécurité publique, pour réclamer le fichier électoral pour des élections transparentes.

Rédigé par leral.net le Jeudi 15 Novembre 2018 à 10:40 | | 0 commentaire(s)|

Le Front de résistance national ( FRN) va retourner aujourd’hui, au ministère de l’Intérieur et de la Sécurité publique. Cette fois-ci ce n’est pas une marche encore moins un rassemblement, mais il va plutôt réclamer le fichier électoral qui, d’après le porte-parole du Frn, Mansour Niasse, est un droit légal pour tous les Partis politiques.



« La manipulation de la part du régime et du ministère de l’Intérieur ne passera pas et le fichier publié sur Internet n’est pas fiable, ni celui qui a été utilisé lors des élections de 2017. En application de l’article L48 du Code électoral, les Partis légalement constitués, ont un droit de regard et de contrôle sur la tenue du fichier qui comprend deux fichiers spécifiques. Si le ministre utilise la force, il y aura la surprise », a menacé le porte-parole, Mansour Niasse, lors d’une conférence de presse animée, hier, au siège de Bokk Gis Gis.



Le Front de résistance nationale s’est exprimé également, sur les incidents survenus à Paris, où des citoyens réclamant leurs cartes, ont été molestés par des nervis admis à l’intérieur des locaux du consulat. « Le consulat de Paris n’est pas la Permanence de l’Apr, encore moins de la coalition de Benno Bokk Yakaar. Donc, nous ne tolèrerons pas que des nervis recrutés par le Pouvoir, puissent en faire sortir des citoyens qui réclamaient leur droit. Nous regrettons que ces agressions se soient poursuivies à l’extérieur du Consulat, sans réaction de la Police française », ont-ils déploré.













SourceA





