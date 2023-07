L’usine de plomb de Ndiakhate à l’arrêt : Pourtant, les 15 points recommandés ont tous été respectés. L’usine de recyclage de plomb de Ndiakhate qui a suscité une levée de boucliers des populations pour protester contre son implantation, est aujourd’hui à l’arrêt. Responsable administratif et comptable de l’entreprise, Balla Cissokho a expliqué devant la presse que le ministère de l’Environnement et du Développement Durable avait donné des recommandations sur 15 points qui ont tous été respectés.

A l’en croire, tous les chantiers sont achevés avec un investissement de plus de 800 millions de Fcfa. Mais l’usine, dit-il, est actuellement à l’arrêt. Elle attend un document administratif qui tarde encore à être délivré par l’autorité compétente pour des raisons inconnues pour le moment. Selon lui, les allégations des pourfendeurs de l’usine sont infondées.



«Personne ne peut mettre sur la table des arguments techniques pouvant contredire les conclusions des études techniques faites par des cabinets spécialisés. Ceux qui luttent contre l’installation de l’usine sont dans le temps de la politique », a-t-il indiqué.



Dans une zone où il y a beaucoup d’usines, il se désole que seule celle de recyclage de plomb est menacée. Ce qui démontre, à ses yeux, qu’il y a une main politique derrière tout cela.



Et pourtant, il a noté que tous les employés sont de la zone de Ndiakhate et Pout. Balla Cissokho a invité l’Etat à envoyer ses services techniques faire leurs analyses et faire la confrontation avec celles qui sont déjà faites.

L’As



