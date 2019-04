«LA FIN DE LA PRIMATURE ANNONCE LE RENFORCEMENT DE LA GOUVERNANCE PREDATRICE» Il dénonce avec véhémence la résolution prise par le président de la République, Macky Sall, à travers sa question économique de la semaine. «Le travail de coordination de l’activité gouvernementale doit se faire, quel que soit Alpha, pour parler comme mes compatriotes. Tous ceux qui ont une idée du fonctionnement de l’Exécutif, savent que la coordination est une nécessité, surtout en face de ministres peu expérimentés. Il y aura un Premier ministre de fait», indique le président du Mouvement «Tekki». Mamadou Lamine Diallo est convaincu que «la fin de la Primature annonce le renforcement de la gouvernance prédatrice». «De deux choses l’une, ou Boun Dionne sera un petit Premier ministre logé à la Présidence, ou ce sera Macky Sall le Premier ministre. Alors qui est le Président de la République, qui définit la politique globale et prend les décisions in fine ? « Les parrains européens ? », souligne-t-il.



Rédigé par leral.net le Jeudi 25 Avril 2019 à 09:29 | | 0 commentaire(s)|

Le parlementaire rappelle avoir tiré la sonnette d’alarme sur les choix opérés par le gouvernement de Macky Sall, «gré à gré pour l’étude Seaburry, puis enterrement de première classe de cette étude, arrivée de Bohn à la tête, achats d’avions, etc.». Et d’ajouter : «J’avais dit que Bohn était là pour acheter les avions avec l’accord du gouvernement. Chose faite, il s’en va. D’une certaine façon, il fait penser à Franck Timis. Le patriotisme nous impose de soutenir le nouvel arrivant, Ibrahima Kane».



Par rapport au dossier relatif aux ressources naturelles, l’économiste soutient : «L’annexe du Palais, l’Assemblée nationale», est en train de se mettre en branle pour «renforcer la gouvernance prédatrice de Macky Sall». Mamadou Lamine Diallo affirme que «l’Assemblée nationale de Macky Sall va entrer en action, les prochains mois, pour affaiblir le gouvernement comme institution dans la Constitution, et soi-disant enquêter sur l’affaire des 94 milliards, une affaire de ressource naturelle foncière».



A l’en croire, comme il l’a toujours écrit, «l’enjeu de la gouvernance prédatrice est l’accaparement des ressources naturelles dans les mains de la famille Faye Sall». «A elle de distribuer selon les ‘wersek’ de chacun. Les théoriciens de BBY expliquent que dans la vie, chacun reçoit au final son dû et Macky Sall a été choisi par Dieu pour faire ce travail de distribution», relève M. Diallo.



«Ceux qui contestent ce type de gouvernance, doivent être condamnés par la justice avec l’aide de l’Assemblée nationale, s’il s’agit des députés. Tous ceux qui dénoncent la gestion du gaz et du foncier dans ce pays, sont dans le viseur du trio infernal, Macky-Niasse-Tanor. Pour l’affaire des 94 milliards, le sabre sera dans les mains du PS», conclut le leader du mouvement «Tekki».

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos