LA FRANCE CORONISE LE SÉNÉGAL: Quand TV5 reprend L’ÉVIDENCE

Rédigé par leral.net le Samedi 21 Mars 2020

Dans l’émission Le Journal Afrique diffusé” le 15 mars 2020 sur TV5 monde Afrique, un reportage destiné au Coronavirus en Afrique mentionne la parution du quotidien L’EVIDENCE du 04 mars 2020.” La France coronise le Sénégal” était le titre de cette 1011eme édition. Les reporters de cette célèbre émission ont cité le quotidien dans un reportage destiné à montrer la réaction de l’opinion africaine face au virus du covid-19. La presse africaine évoque en générale que la contamination des pays africains est causée par l’Europe du fait que les premiers contaminés au codid-19 dans le continent africain sont des européens pour, la plupart qui ont récemment quitté leur pays d’origine pour regagner l’Afrique. Peut-être ou pas dans le but de fuir la maladie mais ce qui est sûr c’est que les premiers contaminés sont tous des ressortissants européens, et au Sénégal ce sont des Français qui ont fait entrer le virus dans le pays.

Abdourahmane SY

