LA REPUBLIQUE DEBOUT !!! - Un procès respecté malgré les tentatives de manipulation Dakar, 26 mai 2023 - Le procès opposant Ousmane Sonko à Adji Sarr s'est tenu avec succès le mardi 23 mai 2023, malgré les tentatives de manipulation, les menaces et les discours incendiaires visant à jeter vainement le discrédit sur l'institution de la justice sénégalaise et de la République dans son ensemble.



Vendredi 26 Mai 2023

Le Réseau des Universitaires Républicains (RUR) se réjouit de la bonne tenue de ce procès, qui a respecté rigoureusement toutes les étapes de la procédure. Après que le juge d'instruction a renvoyé l'affaire devant le Tribunal de Grande Instance, l'ordonnance a été contestée par la défense devant la Cour d'Appel. La justice a été mise en attente, le tribunal a patiemment attendu que la Cour d'Appel se prononce. Lorsque la Cour d'Appel a rendu sa décision, le tribunal a de nouveau attendu que le pourvoi en cassation soit vidé, avant d'organiser finalement le procès le 23 mai 2023.



Le RUR tient à féliciter l'ensemble des acteurs de la justice, pour avoir relevé le défi de la tenue régulière d'un procès qui respecte les principes, les normes et les standards d'un procès équitable. Cette réussite symbolise une République debout, un État fort et une justice indépendante qui fonctionne.



Le RUR salue également la maturité du peuple sénégalais, qui a su éviter le piège tendu par le leader de Pastef et ses partisans, visant à politiser un procès essentiellement judiciaire, opposant deux justiciables. La tentative de politisation du dossier du viol, révèle un manque de sérieux envers les institutions de la République, qui ont été entachées par des discours violents, anti-républicains et anti-patriotiques.



Il est essentiel de rappeler que la justice constitue un pilier fondamental dans un État de droit. Elle veille au respect des règles de la vie en société, sanctionne les actes et comportements interdits par la loi, et protège les personnes les plus vulnérables, comme les enfants, les mineurs et les démunis. La démocratie repose avant tout, sur l'égalité des droits entre les citoyens, et tout système démocratique implique que tous les citoyens soient soumis aux mêmes lois.



Par ailleurs, le RUR condamne fermement le discours d'insurrection dirigé contre la République. En démocratie, seule la légitimité électorale permet l'accès pacifique au pouvoir. Galvaniser des jeunes, souvent inconscients des véritables enjeux, dans l'espoir de fragiliser les institutions, témoigne d'un manque de culture d'État. On ne peut prétendre diriger un État si l'on ignore totalement la philosophie qui le fonde et les mécanismes complexes de son fonctionnement.



Le RUR exprime sa consternation face au traitement réservé à la femme par Ousmane Sonko, qui, lors de ses rassemblements après avoir fui à Ziguinchor pour échapper à la justice, a utilisé un langage d'une rare bassesse. Nous nous abstiendrons de reproduire ici les termes qu'il a employés pour qualifier sa plaignante de "Chimpanzé atteint d'AVC". Le RUR rend hommage à toutes les femmes qui se sont senties heurtées par une telle comparaison, ainsi qu'aux personnes atteintes d'AVC, que le discours irresponsable, dangereux et haineux d'Ousmane Sonko n'a pas épargnées. Le leader de Pastef dévoile ainsi au grand jour, son immaturité politique et son incapacité à diriger le peuple sénégalais.



En outre, le RUR condamne les appels répétés à la violence qui persistent malgré les efforts déployés par l'État, pour garantir un climat social apaisé. Conscient du contexte sous-régional marqué par la propagation du terrorisme, le RUR appelle tous les responsables politiques à faire preuve d'un sens élevé des responsabilités et de l'esprit républicain. Il invite également la justice à jouer pleinement son rôle avec fermeté et impartialité et convie tous les acteurs socio-politiques à participer activement, au Dialogue national prôné par le président de la République, Macky Sall, pour bâtir une République debout et forte dans un Sénégal de paix et de prospérité.



Fait à Dakar le 26 mai 2023

Le Réseau des Universitaires Républicains (RUR)

