LA VALSE DES SOUTENEURS DE MACKY PENDANT CETTE PRÉSIDENTIELLE 2019: Au juste, où est donc passé Baba Diaw d’Itoc/Sénégal ? Pendant une campagne électorale (présidentielle surtout) au Sénégal, la « logique » voudrait qu’on aperçoive certains amis de renom (de par leurs fonctions ou leur richesse), figurer dans la suite du président de la République dans de pareilles circonstances. A Thiès, les commentaires vont bon train du fait que Macky Sall y a une vieille connaissance de près de 17 ans, mais qu’on ne voit ni n’entend pendant cette présente présidentielle. Au juste, où est donc passé Baba Diaw d’Itoc/Sénégal ? Alors, se pose-t-on la question : « Le richissime homme d’affaires de Itoc/Sénégal, soutient-t-il réellement son ami Macky Sall ou y a-t-il une brouille entre les deux hommes, des dessous ou des non-dits ? ».



Rédigé par leral.net le Jeudi 7 Février 2019

Il n’en demeure pas moins que cette amitié tissée il y a de cela 17 ans existe toujours entre Macky Sall et Baba Diaw dont un proche révèle que le patron d’Itoc « n’est pas quelqu’un qui qui aime s’afficher, en politique surtout ». (Soutient-il alors le président soratnt dans les coulisses ?). « Je ne saurai le dire » et il aura raison quand il se murmure que Baba Diaw est très secret et « qu’il ne crie pas haut et fort ses multiples largesses, et que son amitié avec Macky est avérée ». Une des preuves éclatantes de ce compagnonnage a été confirmée au mois de juillet 2018, lors du décès de la maman de l’opérateur économique. Macky Sall, à la tête d’une très forte délégation, avait fait le déplacement à Thiès. Et, devant une famille endeuillée et une foule nombreuses pour rendre un hommage appuyé à son ami et conseiller spécial, Abdoulaye Diaw dit Baba.



Macky Sall a saisi cette occasion pour faire des témoignages sur l’ingénieur Baba Diaw qu’il avait qualifié d’un fils remarquable du Sénégal, « un des Sénégalais les plus compétents dans le domaine du pétrole surtout ». Macky Sall n’avait pas manqué de dire avoir connu Baba depuis17 ans, non avoir ajouté y accorder beaucoup d’importance. L’ami président avait aussi renouvelé son amitié avec Baba. « Son amitié dans une relation basée sur des principes et sur le respect mutuel et non sur l’argent », avant de souligner le fait que « Baba Diaw ait consenti à accepter d’être pour lui un conseiller spécial sans solde ni aucun autre avantages ». Le riche ingénieur et homme d’affaires qui intervient dans l’agroforesterie, détient un grand domaine dans la zone de Pout, en réponse aux propos de « ami » haut placé, avait dit apprécier ce geste du président. « Ma douleur a été atténuée » avait-il confessé, non sans souligner les liens étroits de fraternité qui existent entre Macky et lui et qu’il était prêt à faire tout ce qui est en son pouvoir pour contribuer au développement du Sénégal. Ce qui veut simplement dire qu’aucun nuage n’existe entre les deux hommes. M’enfin, ce qui est présenté devant nous en public, mais et en dessous ? (Allez savoir…)



thiesinfos.sn





