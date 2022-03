LANCEMENT DE LA DEUXIÈME PHASE DU PROJET RÉGIONAL D’APPUI AU PASTORALISME AU SAHEL

De plus, ‘’le projet étend ses activités et cible 13.050.000 pasteurs et agropasteurs bénéficiaires directs, dont 30% de femmes, soit six fois plus de bénéficiaires directs que pour la première phase". Il s’est réjoui de cette évolution.



Il précise que "ce projet s’articule autour de la mise en œuvre des activités de quatre composantes techniques’’. Il s’agit de l’amélioration de la santé animale et du contrôle des médicaments vétérinaires, de la gestion et la gouvernance durables des ressources pastorales, de l’amélioration des chaines de valeur du bétail, et de l’inclusion sociale et économique des jeunes et femmes du milieu pastoral.



Il signale que ‘’la stratégie d’intervention du PRAPS a été axée sur la mise en place d’une alliance solide pour soutenir le pastoralisme dans les six pays concernés’’ : Burkina Fao, Mali, Mauritanie, Niger, Sénégal et Tchad.



"En effet, visant initialement à offrir des services à 2.070.000 pasteurs et agropasteurs agriculteurs, la première phase du projet a dépassé cet objectif en touchant près de 2,5 millions d’acteurs, ce qui correspond à une performance d’ensemble de 120%", s’est-il félicité.



Selon lui, "l’objectif de couvrir parmi ces bénéficiaires au moins 30% de femmes est aussi globalement atteint (113%)".



"Fort de ces résultats et préoccupé par la consolidation des acquis et l’acuité d’autres problématiques liées à la vulnérabilité des jeunes et des femmes, déclare-t-il, les six pays bénéficiaires ont initié cette seconde phase du projet, appuyée par la Banque mondiale."



Le secrétaire exécutif du Comité inter-Etat de la lutte contre la sécheresse au Sahel (CILSS), Dr Abdoulaye Mohamadou, a déclaré que "par son envergure régionale (…), le PRAPS est un projet pionnier et innovant dans la zone sahélienne et s’inscrit dans les politiques de la CEDEAO et l’UEMOA’’.



‘’Le PRAPS est né de la volonté des chef d’Etat des six pays sahéliens, le Burkina Fao, le Mali, la Mauritanie, le Niger, le Sénégal et le Tchad, de soutenir le pastoralisme à travers des interventions bien coordonnées au niveau régional (…)", a-t-il rappelé.

Le ministre de l'Elevage et des Production animales, Aly Saleh Diop, a procédé, lundi, au lancement officiel des activités de la deuxième phase du Projet régional d'appui au pastoralisme au Sahel (PRAPS-2) pour la période 2022-2027.

