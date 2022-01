LE CNRA MET EN GARDE CONTRE TOUTE RETRANSMISSION, DISTRIBUTION OU DIFFUSION ILLEGALE DES MATCHS DE LA COUPE D’AFRIQUE DES NATIONS TOTAL ENERGIES CAMEROUN 2022 La retransmission, la distribution et la diffusion des compétitions sportives internationales, sont conditionnées par l’acquisition de droits qui y sont relatifs.



En conséquence, les éditeurs et distributeurs ne bénéficiant pas d’autorisation de commercialisation, de distribution et de diffusion, doivent respecter les droits des opérateurs qui ont acquis des droits de retransmission, de distribution et/ou de diffusion des matchs.



Le CNRA, conformément à sa mission de veiller à la libre et saine concurrence entre les entreprises de communication audiovisuelle, appelle les éditeurs et les distributeurs, à s’interdire toute retransmission, distribution ou diffusion illégale des matchs de la Coupe d’Afrique des Nations Total Energies, Cameroun 2022.



Le non-respect des règles relatives à la concurrence, expose les contrevenants aux sanctions prévues par la loi.



