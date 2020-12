Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici LE GESTE NOBLE DE ABDOULAYE DIA DE SENICO Rédigé par leral.net le Lundi 21 Décembre 2020 à 14:25 | | 0 commentaire(s)| Le bras de fer autour du foncier qui oppose le promoteur Abdoulaye Dia président directeur général du groupe Senico et certaines populations de Darou Salam 02 extension à Keur Massar est en phase de trouver une solution grâce à une médiation d’acteurs de la société civile dont ceux du mouvement Frapp et de Y en a marre.



Le différend judiciaire entre le promoteur Abdoulaye Dia de la société Senico et les victimes de Darou Salam extension établis sur le Titre foncier 11847/Dp est en phase d’être réglé. Car le promoteur a décidé, selon les victimes, d’abandonner la guerre des tranchées suite à une médiation d’acteurs de la société civile dont Guy Marius Sagna et ceux du mouvement Y en a marre. «Serigne Abdoulaye Dia et les victimes ont décidé de fumer le calumet de la paix. Les 02 entités comptent s’asseoir autour d’une table pour discuter. Nous sommes contents d’Abdoulaye Dia pour avoir pris la décision noble de nous céder nos terres», a fait savoir la chargée de communication du Collectif des victimes de Darou Salam, Marie Aw.



Et le président des victimes Abdou Lahat Niang de dire : «Nous nous réjouissons d’Abdoulaye Dia qui a pris une noble décision et des garanties. Abdoulaye Dia a fait savoir qu’il ne va démolir aucune maison ici ni récupérer une parcelle. Il l’a fait savoir à Kilifeu de Y en a marre avec qui on portait le combat. Maintenant, on attend de voir pour le règlement définitif » Des aveux confirmés par le représentant du mouvement citoyen Y en a marre Kilifeu. Ce dernier, prenant la parole, a fait savoir : « Quand je me suis approché des victimes de Darou Salam extension, je me suis rendu compte qu’elles ont été victimes d’arnaque foncière. J’ai rencontré le promoteur Abdoulaye Dia qui m’a fait savoir qu’il n’avait jamais été question pour lui de démolir les maisons d’autrui. Il a exprimé sa volonté de discuter avec les victimes. Donc, nous sommes en phase pour régler le problème à l’amiable une fois pour toutes. C’est pourquoi nous comptons incessamment tenir une réunion entre les 02 entités ».Et de poursuivre pour flinguer l’Etat : « C’est l’Etat qui est responsable de ce problème pour s’être murer dans son silence. Car pour un même site, on ne peut pas donner un Titre foncier et une délibération.»



Le Titre foncier 11847 Dp litigieux et toujours pendant en justice qui oppose le promoteur Abdoulaye Dia et ces habitants de Darou Salam 02 extension de Keur Massar est d’une superficie de 27 hectares. Et sur ces 27 hectares, les 05 ont été occupées par ces 245 personnes.



Accueil Envoyer à un ami Partager