LE PSD/JANT BI parle «d’une malheureuse, indécente et méchante sortie» d’Idrissa Seck

Les réactions continuent suite à la fameuse conférence d’Idrissa Seck de vendredi dernier en son fief de Thiès. Le Psd/Jant Bi s’est lui aussi prononcé. Il a fustigé « la malheureuse, l’indécente et la méchante sortie de M. Idrissa Seck qui, camouflé sous le manteau du musulman érudit, a ciblé un vieil homme, au crépuscule d’une vie utile, qu’il a d’ailleurs dédiée, dans l’honneur, la dignité et le savoir, à sa Patrie sénégalaise et africaine. En tirant à bout portant sur Me Wade, ce patrimoine national, c’est le Sénégal tout entier, que le Rescapé des Chantiers de Thiès a atteint, en plein cœur ! ».



Selon "Le Témoin", le BP du parti dirigé par Mamour Cissé, à travers un communiqué de presse, « rappelle que c’est Wade, pourtant, qui l’a révélé au monde, en le jetant sous les projecteurs, en lui faisant confiance, et qui l’a construit, de toutes pièces, à travers les hautes responsabilités qu’il lui a toujours confiées ! Si ce dernier estime aujourd’hui, après tant d’années et d’eaux sous les ponts, qu’il lui faut passer par le cadavre politique de son père spirituel pour accéder au pouvoir, c’est la meilleure preuve que lui-même est désormais un homme fini, définitivement dépassé, et qui n’est plus que l’ombre de lui-même. Quant à notre Nation et notre République, qu’elles continuent, en ce qui les concerne, d’honorer ce grand africain qu’est le Président Wade, comme elles l’ont commencé, en baptisant de son nom, l’un des plus beaux stades du monde, à Diamniadio ! ».



En tout état de cause, le BP du PSD/Jant BI exhorte le président de la République à veiller, fermement, à ce que le bizarre et grotesque projet d’enquête socio-politique, dans la Diaspora, annoncé par le président du CESE, se fasse à ses propres frais et moyens, loin du budget de nos institutions, qui sont nos propres cotisations !