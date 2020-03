LEÇON DE VIE ( Par Cheikh Ba )

L’acte posé par mon ami d’enfance, Moustapha Mamba Guirassy, fils de Mamba, est noble. Il est loin d’être banal. L’homme de culture, professeur d’universités, leader politique a voulu faire passer un message fort qu’il convient de relayer. En effet, en tapant sur le lien de l’annonce, le stress et l’angoisse m’ont un instant envahi, de voir un homme ravagé par la maladie, au visage tuméfié et enlaidi. Que non! Il n’y a pas de honte à montrer le visage d’un « positif » semble nous dire Moustapha. Ce n’est point une maladie honteuse. Une grippe plutôt, certes « améliorée » dans le mauvais sens. Justement, Moustapha nous dit que cet être minuscule, baptisé (peut-être dans un temple du Diable) COVID 19, désormais maître de la planète, n’a pas de sens interdit. Il est aux USA, il est en Afrique du Sud, il est à San Marino, il est en France, il est en Corée, il est chez le Ministre, il est chez le riche banquier, il est chez l’ouvrier, il est sur les poignées des portes, il est sur nos mains. Il est PARTOUT. Moustapha nous dit alors que combattre le monstre dans la solidarité et le respect des mesures édictées, avec le soutien de nos vaillants personnels de la santé, c’est faire le choix de vivre. Dans le cas contraire, nous allons au suicide collectif.



CHAPEAU BAS MON FRÈRE ! PROMPT RÉTABLISSEMENT! Cheikh Ba CDC