LES PERFORMANCES CONTRE LA COVID-19 AURAIENT PU PROFITER À LA DESTINATION SÉNÉGAL (HÔTELIER) SENEGAL-TOURISME-PANDEMIE Saly-Portudal (Mbour), 14 sept (APS) - Le Sénégal aurait pu profiter de ses performances dans la lutte contre la pandémie de Covid-19 pour renforcer la promotion de sa destination touristique, affirmé mardi le directeur général de l’hôtel Lamantin Beach de Saly-Portudal (Mbour, ouest), Eric Philibert.



’’Le Sénégal aurait pu faire profiter au tourisme ses performances faites dans le cadre de la lutte contre la pandémie de Covid-19’’, a-t-il notamment dit dans un entretien avec l’APS. Le Sénégal a eu ’’cinquante fois moins de morts’’ que n’importe quel autre pays européen, a-t-il fait valoir.



’’Moi, j’ai été vacciné au Sénégal plus vite que les personnes de mon âge qui ont été vaccinées en France. Mais tout cela, on ne l’a pas dit, on doit le dire’’, a insisté M. Philibert.



Il estime que le Sénégal s’est bien battu dans cette lutte contre la pandémie, en mettant les moyens qu’il faut, tout en continuant ses investissements liés au tourisme avec le lancement des activités de la compagnie aérienne Air Sénégal qu’il a continué à financer, malgré le peu de vols effectués par celle-ci.



’’Le président de la République Macky Sall, on doit le dire et le répéter, est celui qui a le plus œuvré pour le tourisme dans ses investissements et ses réalisations’’, a relevé Eric Philibert.



Il invite toutes les parties prenantes du tourisme et de l’hôtellerie à agir ensemble autour des autorités, lesquelles, dit-il, doivent communiquer aux acteurs et à la distribution touristique en Europe et un peu partout dans le monde, les performances réalisées par le Sénégal dans son combat contre le nouveau coronavirus.



’’On a déjà loupé une étape importante qui était la communication sur les performances dans la lutte contre la pandémie de Covid-19. On a été élu parmi les meilleurs pays au monde. Pour la réouverture des frontières, il ne faut pas la louper’’, a indiqué Philibert.



Il pense qu’il faut ’’davantage communiquer rapidement et clairement’’, parce que les opérateurs touristiques veulent entendre des choses claires et les clients la clarté.



’’Les clients veulent ne pas être inquiétés dans leur décision. Plus on est clair, plus la personne est réconfortée et assurée, plus elle décide vite’’, a fait valoir l’hôtelier.

