LES PERSONNALITÉS S'ENGAGENT POUR LE BLACKOUTTUESDAY ! MAIS C'EST QUOI, AU JUSTE ?

Des dizaines de milliers de personnes se mobilisent à travers la planète, par le biais de manifestations, aux États-Unis, mais aussi sur les réseaux sociaux. En cause ? Le décès de George Floyd suite à son interpellation par les forces de l'ordre.



Retour sur les faits

George Floyd était un videur de boîte de nuit, qui aurait perdu son travail à cause de la crise sanitaire actuelle. Il aurait été acheté un paquet de cigarettes avec un faux billet de 20 dollars. Les employés du magasin appellent la police, qui interpelle l'Afro-Américainn, manu militari.



Les forces de l'ordre veulent faire monter George Floyd, qui refuse, expliquant être claustrophobe. Après plusieurs tentatives des policiers pour le faire monter dans le véhicule, ils auraient mis à terre George Floyd et se seraient mis à quatre pour le maintenir au sol.



L'un des policiers, l'officier Chauvin, aurait maintenu une pression sur le cou de George Floyd, avec son genou, durant 8 minutes et 46 secondes, comme le rapporte LCI, l'empêchant de respirer et provoquant son inconscience puis son arrêt cardiaque une fois dans l'ambulance. George Floyd est décédé des suites de son arrêt cardiaque.





#BlackOutTuesday : les personnalités engagées

Les témoins de l'arrestation musclée ont filmé la scène et les images choquent. De nombreuses personnalités dénoncent les violences policières sur un homme noir, désarmé et coopératif. La colère gronde.



Les artistes de l'industrie musicale s'engagent particulièrement et déclarent transformer le mardi 2 juin en #BlackOutTuesday. En occupant l'espace des réseaux sociaux à l'aide d'images noires, symbolisant la contestation et la colère contre les violences policières, en particulier contre les personnes noires.



L'image noire du "blackout" permet également de matérialiser une pause dans l'industrie du spectacle, matérialisée par le hashtag #TheShowMustBePaused. Une pause pour de nombreux labels de musique et d'artistes emblématiques tels que Mick Jagger, Quincy Jones, Will I Am, Rihanna et Beyoncé mais aussi du côté des sportifs, avec LeBron James ou encore David Beckham.



Et de nombreux autres. Dont Omar Sy, qui a d'ailleurs été aperçu lors d'une marche de manifestation aux États-Unis ou encore Amir, au cœur d'une polémique sur le sujet. Retrouvez ces réactions dans notre vidéo.





#BlackOutTuesday : les internautes révoltés

Hors de la sphère people, des dizaines de milliers d'internautes ont rejoint ce combat en faveur de la justice pour George Floyd et de la lutte contre les discriminations et par extension le racisme. Des milliers d'anonymes ont également réclamé justice pour l'ancien videur, via des manifestations pacifiques. Donald Trump a, en réponse, menacé d'utiliser l'armée...