LES ROUGES À LÈVRES CONTIENDRAIENT DES PRODUITS CHIMIQUES NOCIFS POUR LA SANTÉ

Les entreprises qui produisent du maquillage et d’autres produits de soins personnels ,profitent de milliards de dollars de leurs ventes annuelles auprès des consommateurs. De nouveaux produits sortent tout le temps, sans qu’aucun test obligatoire ne soit exigé pour ces produits, avant qu’ils n’atteignent les étagères dans le monde entier. Même si vous faites attention pour éviter les toxines dans vos aliments, vos boissons et vos produits de nettoyage ménagers, elles risquent de se cacher quelque part que vous ne vous attendiez pas – dans votre maquillage !



Vous pouvez vérifier régulièrement les étiquettes des aliments, mais avez-vous déjà pensé à vérifier vos étiquettes de maquillage ? Qu’en est-il de vos autres produits de soins personnels ? Le rouge à lèvres, le déodorant, le shampoing et autres produits de soins de beauté ne sont généralement pas soumis à des tests. Beaucoup ne contiennent même pas une liste complète d’ingrédients.



Si vous appliquez un rouge à lèvres quelques fois par jour, chaque jour, vous pourriez ingérer des quantités élevées de plomb au cours de votre vie. Les produits chimiques ne sont pas seulement ingérés. Ils peuvent également être absorbés par votre peau, ce qui fait de votre maquillage un coupable majeur.



Les tests menés par le groupe de défense environnementale basé au Canada comprenaient 49 articles de maquillage différents et les résultats ont été révélés dans un rapport sous le titre «Danger de métaux lourds : les risques pour la santé des métaux lourds cachés dans le maquillage visé». Les 49 articles de maquillage différents inclus :

14 ombres à paupières, 8 rouges à lèvres ou gloss, 5 blush ou poudres à bronzer, 7 mascaras, 5 fonds de teint, 4 correcteurs, 4 poudres et 2 eye-liner.



L’analyse a montré que presque tous les produits présentaient une forte contamination par les métaux lourds, puisque 96% avaient du plomb, 90% contiennent de la béryllium, 61% contiennent du thallium, 51% contiennent du cadmium et 20% contiennent de l’arsenic.



Les nouvelles encore plus inquiétantes sont que la plupart des produits contiennent en moyenne 4 des 8 métaux testés, et chaque produit contient en moyenne 2 des 4 métaux toxiques tels que l’arsenic, le cadmium, le plomb et le mercure. Ces métaux causent de graves effets secondaires sur la santé.



Le rapport de la FDA d’il y a quelques années, a énuméré 400 différents rouges à lèvres qui contenaient des traces de plomb. Même si on a déclaré que ces montants étaient faibles et qu’ils ne posaient pas de problème de sécurité, le Dr Mark Mitchell, co-président du groupe de travail sur la santé environnementale de l’Association médicale nationale, prétend que :



Le plomb se développe dans le corps avec le temps et le rouge à lèvres contenant du plomb appliqué plusieurs fois par jour, chaque jour, peut s’accumuler à des niveaux d’exposition significatifs.



Une autre étude menée au Canada a montré que 51% des produits analysés contenaient du cadmium, un matériau cancérogène connu. Il a été trouvé dans les biopsies du cancer du sein.



La principale préoccupation est que ces métaux ne causent pas d’effets secondaires graves tout de suite, mais les problèmes se développent au fil du temps et augmentent le risque de troubles de la reproduction, de cancer et de nombreux problèmes de santé.

