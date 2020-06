LEVEE DE LA RESTRICTION SUR LES TRANSPORTS INTERURBAINS : Me Youm se confie à ...

Rédigé par leral.net le Mercredi 3 Juin 2020 à 21:54

« Pour la levée des restrictions au niveau des transports interrurbains, ce n’est pas pour demain. Je peux au moins le confirmer ». C’est la précision faite à "Libération online" par le ministre des Infrastructures, des Transports terrestres et du Désenclavement.



Joint au téléphone, Me Oumar Youm confirme néanmoins, comme nous l’avons annoncé, qu’il animera, ce jeudi, un point de presse avec son collègue de l’Intérieur, pour aborder les «nouvelles mesures » ainsi que le schéma adopté.

