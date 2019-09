LGI : Le colonel Issa Diack, manifestant une désobéissance a été limogé

Rédigé par leral.net le Lundi 2 Septembre 2019 à 08:40 | | 0 commentaire(s)|

Le colonel Issa Diack de la gendarmerie nationale a été relevé de ses fonctions de commandement de la Légion de gendarmerie d'intervention (Lgi). Impliqué dans une affaire de drogue, il aurait outrepassé ses prérogatives, dans le cadre du maintien de l'ordre.



D’après La Tribune, les faits remontent dans la nuit du samedi 24 au dimanche 25 août 2019. Alors qu'il était censé procéder uniquement au maintien de l'ordre, en tant que commandant de la Lgi, Diack aurait pris unilatéralement l'initiative de poursuivre des trafiquants de drogue sans l'aval de la hiérarchie.



Echouant son opération, le Colonel peine à prouver que les suspects détenaient par devers eux, de la drogue. Une désobéissance qui a obligé la hiérarchie à prendre une mesure d'éloignement à son encontre.



A retenir que le colonel Diack, désormais, muté à la gendarmerie territoriale comme adjoint au général Mamadou Diouf a eu à diriger la Lgi que deux semaines.



Le colonel Issa Diack réputé intègre et compétent a dirigé, dans un passé récent, la puissante et redoutable Section de Recherches de la gendarmerie nationale.



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos