LIGA - Le Real s'impose dans la douleur (Vidéo) Betis Séville 3-5 Real Madrid

Buts : Mandi (34e), Nacho (csc, 37e) et León (85e) pour le Betis // Asensio (11e et 59e ), Ramos (50e), Ronaldo (65e) et Benzema (90e) pour le Real Madrid

Rédigé par leral.net le Dimanche 18 Février 2018 à 22:25 | | 0 commentaire(s)|

Bousculé par le Betis et rapidement privé de Marcelo , dont la présence au Parc des Princes le 6 mars pourrait être remise en cause, le Real Madrid a dû batailler pour s'imposer au stade Benito-Villamarín.



Dix petites minutes de jeu, un petit pont de Boudebouz, une frappe de Ronaldo repoussée par Adán sur la tête d'Asensio : le Betis mène au style, le Real à la marque (0-1). À la peine, les Madrilènes sont logiquement rejoints sur un centre de Joaquín pour la tête de l'autre "Fennec" des Verdiblancos, Aïssa Mandi , qui conclut de près (1-1). Les hommes de Zidane n'ont même pas l'occasion de se remettre la tête à l'endroit que, sur une contre- attaque, Joaquín sert Junior qui trompe Navas avec l'aide de Nacho (2-1). Le Betis est devant à la pause, au score et dans le jeu.



Mais aux grands hommes, les grands moments : Sergio Ramos place son traditionnel coup de tête dès le retour des vestiaires (2-2). Le match devient alors un peu fou et c'est de nouveau Asensio qui fait la décision d'un plat du pied gauche (2-3), alors que Ronaldo creuse l'écart quelques minutes plus tard, d'une frappe en force (2-4). Suffisant, même si Sergio León relancera le suspense en fin de match (3-4), Benzema parachevant la victoire des siens d'un plat du pied droit dès son entrée en jeu (3-5).



Malgré une performance XXL de Benjamin Nivet du Betis , le club merengue reste dans le coup pour le podium et pourrait reprendre la troisième place à Valence dès ce mercredi, sur la pelouse de Leganés .



Betis Séville (5-4-1) : Adán – Barragán, Mandi, Bartra, Amat (Javi Garcia, 76e), Junior – Boudebouz (Tello, 81e), Fabián Ruiz, Guardado (Leon, 81e), Joaquín - Morón.Entraîneur : Quique Setién

Real Madrid (4-4-2) : Navas – Carvajal, Ramos, Nacho, Marcelo (Theo, 29e) – Vázquez, Casemiro, Kovačić, Asensio – Bale (Isco, 73e), Ronaldo (Benzema, 89e).Entraîneur : Zinédine Zidane









SOFOOT.COM

