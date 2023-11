[LIVRE] Diambars, une école de la vie: De talibé à ingénieur, l’extraordinaire parcours d’Aly Sileymane Ly Rédigé par leral.net le Mercredi 15 Novembre 2023 à 17:42 | | 0 commentaire(s)|

Le livre « Diambars, une école de la vie » est paru mardi 07 novembre au Sénégal, trois semaines après sa sortie en France. Le journaliste Ndiassé Sambe raconte l’histoire d’Aly Sileymane Ly, ancien talibé, pensionnaire qui n’a pas été retenu par l’Institut de football Diambars, et aujourd’hui ingénieur dans le Nord de la France. […] Le livre « Diambars, une école de la vie » est paru mardi 07 novembre au Sénégal, trois semaines après sa sortie en France. Le journaliste Ndiassé Sambe raconte l’histoire d’Aly Sileymane Ly, ancien talibé, pensionnaire qui n’a pas été retenu par l’Institut de football Diambars, et aujourd’hui ingénieur dans le Nord de la France. « Pour ceux qui se posent la question, ce n’est pas un livre sur l’institut Diambars qui forme des jeunes footballeurs, mais un livre sur un Diambars, Aly, un guerrier de la vie, explique d’emblée Ndiassé Sambe, journaliste à RFi. Aly, c’est un destin exceptionnel, une force mentale extraordinaire, une leçon de vie, qui pourrait inspirer beaucoup de jeunes sénégalais. »

Dans cet ouvrage, Aly Sileymane Ly raconte sa vie, son parcours à Ndiassé Sambe avec qui il a coécrit le livre. Les deux compères ont partagé beaucoup d’heures de travail durant lesquelles Aly se confiait, et Ndiassé écrivait. C’est un aboutissement pour les deux amis surtout pour l’ex-talibé qui tenait à partager ce parcours, si particuliers. « Je voulais adresser un message aux jeunes sénégalais pour leur dire : « lorsqu’on a un objectif, on se donne les moyens de l’atteindre. Avec l’envie, la détermination, rien n’est impossible », confie aujourd’hui Aly Sileymane Ly, le natif de Thialma, dans la région de Saint-Louis. Pour Patrick Vieira, un des fondateurs de Diambars, Aly est une fierté, un exemple. « Partir de si loin pour accomplir tout ce qu’il a accompli révèle son intelligence, mais surtout sa volonté, sa foi et son désir ardent d’aller toujours plus haut. Il faut tout ça pour se (re) construire sur les ruines d’un rêve brisé de devenir footballeur professionnel, plus encore quand on n’a pas fréquenté l’école jusqu’à l’âge de 13 ans », écrit l’ancien capitaine de l’équipe de France de football qui signe la préface du livre. Pour les besoins de la promotion de l’ouvrage, les deux auteurs seront à Dakar au salon du livre Jeunesse, du 15 au 20 novembre, au stand Saaraba qui a édité le livre disponible dans les librairies sénégalaises au prix de 5 000 FCfa. Moussa DIOP



Source : Source : https://lesoleil.sn/livre-diambars-une-ecole-de-la...

Accueil Envoyer à un ami Partager