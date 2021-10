LOCALES 2022 – MYF: L’HEURE EST AU CHOIX DU PR CHERIF BALDÉ POUR LA VICTOIRE FINALE DE BBY

“Notre engagement est orienté vers la voie de l’émergence du département de Médina Yoro Foula, qui aujourd’hui comprend mieux les enjeux des locales de 2022”, a déclaré le Pr Cherif BALDÉ du Médina Yoro Foula en Marche, lors de sa déclaration de candidature à la candidature en octobre dernier.



Aujourd’hui, en prélude des locales, le choix ne saurait être plus rassurant que celui du Secrétaire Général de la Poste dont la candidature est portée par les jeunes, les femmes et les cadres dudit département, cela vu le profil, l’expertise, en effet la représentativité politique de l’homme.



En attente d’une décision du Pr de la République Macky SALL, il demeure évident de revenir sur les enjeux des choix pour le candidat de la coalition Benno Book Yaakar pour le département, pour les locales de 2022. La victoire de cette dite coalition revient à porter le choix sur le digne fils de Médina Yoro Foula, dont l’amour porté dans cette dite localité reste inestimable.

wassarenews.com

