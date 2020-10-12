LOIN DES YEUX MAIS PRES DU CŒUR : FEUE ADJA AMINATA SÔ

EN CE JOUR ANNIVERSAIRE DE SON DECES, MAITRE NAFISSATOU DIOP CISSE ET SES ENFANTS
MME MBAYE FATOUMATA ZAHRA THIAM, SON EPOUX CHEIKH MBAYE ET LEURS ENFANTS
LA FAMILLE DE FEU MBOUTOU SOW ET DE FEUE AMINATA DIAW GUISSALY
LA FAMILLE DE FEU ABIBOULAYE SOW
LA FAMILLE DE FEUE OUMY DIANE
LES FAMILLES SOW DE KAOLACK ET DE DAKAR
LES FAMILLES DIANE DE DAKAR, NGAPAROU ET KAOUR
b[LES FAMILLES NDIAYE, NIANG, SECK, DIAGNE, YOUM DE DAKAR ET DE NGAPAROU
LES FAMILLES DIOP DE DAKAR ET DE NDIAFFATE
LES FAMILLES THIAM DE DAKAR, D'ALWAR ET DE KAOLACK
VOUS PRIENT D’AVOIR UNE PENSEE PIEUSE POUR ELLE ET VOUS REMERCIENT ENCORE UNE FOIS, DE VOTRE SOUTIEN MORAL LORS DE CETTE EPREUVE DOULOUREUSE.]b
AL FATIHA + 11 LIKHLASS
MME MBAYE FATOUMATA ZAHRA THIAM, SON EPOUX CHEIKH MBAYE ET LEURS ENFANTS
LA FAMILLE DE FEU MBOUTOU SOW ET DE FEUE AMINATA DIAW GUISSALY
LA FAMILLE DE FEU ABIBOULAYE SOW
LA FAMILLE DE FEUE OUMY DIANE
LES FAMILLES SOW DE KAOLACK ET DE DAKAR
LES FAMILLES DIANE DE DAKAR, NGAPAROU ET KAOUR
b[LES FAMILLES NDIAYE, NIANG, SECK, DIAGNE, YOUM DE DAKAR ET DE NGAPAROU
LES FAMILLES DIOP DE DAKAR ET DE NDIAFFATE
LES FAMILLES THIAM DE DAKAR, D'ALWAR ET DE KAOLACK
VOUS PRIENT D’AVOIR UNE PENSEE PIEUSE POUR ELLE ET VOUS REMERCIENT ENCORE UNE FOIS, DE VOTRE SOUTIEN MORAL LORS DE CETTE EPREUVE DOULOUREUSE.]b
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