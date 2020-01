LOUGA- 56e EDITION DE LA ZIARRA THIERNO MOUNTAGA D. TALL : Comment le mouvement « Dolly Macky » compte dérouler le tapis rouge à Macky Sall Le Président Macky Sall est attendu ce vendredi à Louga, car il prendra part à la 56e Ziarra de Thierno Mountaga Daha Tall. D’ores et déjà, ses responsables de la capitale du Ndiambour, ont commencé à se mobiliser pour l’accueillir. Le mouvement « Dolly » qui a mis en place un plan consistant à occuper tous les axes stratégiques, a déjà gagné une longueur d’avance sur ses camarades de parti.



Rédigé par leral.net le Vendredi 10 Janvier 2020 à 11:48 | | 0 commentaire(s)|

La 56e édition de la Ziarra Thierno Mountaga Daha Tall, démarre ce vendredi à Louga. Ce rendez- vous religieux qui draine des milliers de fidèles, provenant des quatre coins du pays, n’a pas laissé indifférent le président de la République Macky Sall.



En effet, le chef de l’Etat, très lié à la famille Omarienne, se déplacera comme à l’accoutumée, à la capitale du Ndiambour, où il est très attendu par les responsables locaux de sa formation politique, notamment l’Alliance pour la République(Apr). Ces derniers, promettent de mobiliser leurs militants pour réserver un accueil triomphal à leur mentor.



Seulement, à la suite d’une série d’enquêtes et d’investigations, menées dans les différents états-majors politiques de la ville, l’on peut confortablement dire sans risque d’être démentis, que du côté de la mobilisation, le mouvement « Dolly Macky » de Mamadou Mamour Diallo a déjà gagné une longueur d’avance sur ses camarades de parti. Ainsi, d’après des sources très proches de ce mouvement qui fini de mailler toute la ville de Louga et même au-delà, toute une stratégie bien huilée est déjà mise en place par les proches de M. Diallo.



Les jeunes et les femmes très sensibilisés sur la question, se positionneront sur les axes stratégiques. Ils se masseront sur la bretelle « devanture du Cdeps – quartier Marbath », longue de plus de 500 mètres, passage obligé du chef de l’état. Pour respecter les consignes du Khalife général, Thierno Bachirou Mountaga Daha Tall, Mamour Diallo, très proche de cette famille, a instruit ses souteneurs de ne pas franchir le seuil du guide religieux.



Cependant, les leaders du Mouvement « Dolly Macky » seront à côté de leur responsable, lequel a décidé de dérouler le tapis rouge à Macky Sall. Alors, après avoir accueilli l’hote du jour, les « dollystes » se retireront à leur quartier général où ils prendront le déjeuner. Ce moment sera mis à profit par Mamadou M. Diallo, pour échanger avec ses proches, mais surtout accueillir de nouveaux venus au sein de son mouvement, qui ne cesse de se massifier.



Relation Mamour Diallo- famille Omarienne : deux faces d’une même pièce de monnaie



C’est une lapalissade de le lire, Mamadou Mamour Diallo est très lié à la famille Omarienne. Cette relation, basée d’abord sur la parenté, ne date pas d’aujourd’hui. Elle a traversé le temps. Le père du leader du Mouvement « Dolly » a dirigé le premier dahira de cette famille maraboutique. D’ailleurs, il a le privilège de parler au nom de Khalife, car il maîtrise à merveille l’histoire de Thierno Mountaga Daha Tall. Mamadou M. Diallo qui a grandi dans cette ferveur religieuse, accompagne toutes les initiatives prises par la descendance du vénéré Cheikhou Oumar Tall, l’homme de Gandiagara. Il en est ainsi à la 56e édition de cette Ziarra.



Le « Dollyste » en chef a considérablement contribué pour la réussite de cet événement religieux, en appuyant de manière significative « sa propre famille ». Ce geste très désintéressé, est bien apprécié par Thierno Cheikhou Bachirou Tall, lequel a déclaré que « Mamour Diallo est avant tout un fils de la maison, donc c’est lui qui doit accueillir les hôtes. Il pouvait rester les bras croisés mais il ne l’a pas fait. Il n’a pas attendu le jour de la Ziarra pour venir vers nous… ».





Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos