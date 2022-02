LSDH : Alassane Seck remplace Me Assane Dioma Ndiaye La Ligue sénégalaise de défense des droits humains (Lsdh) a procédé, ce week-end, au renouvellement de ses instances. C’était à l’issue d’une assemblée générale élective. C’est ainsi que Alassane Seck remplace Me Assane Dioma Ndiaye.

Au terme du scrutin, Alassane Seck a été élu président de la Ligue. Il remplace Me Assane Dioma Ndiaye. Ce dernier occupe désormais le poste de président d’honneur de l’organisation.



Awa Guèye, chargée des droits des enfants et des femmes ainsi que des actions sociales et Denis Ndour, chargé de la communication et des enquêtes, ont été élus respectivement 1ère et 2e vice-présidents.



Le poste de secrétaire général est revenu à Joseph Bagne Faye, son adjointe est Fama Dieng. Celui de chargé des relations avec les institutions internationales et les Ong, est confié à Samba Cissé, etc.



Me Assane Dioma Ndiaye et ses camarades disent avoir porté leur choix sur « une nouvelle équipe composée de jeunes », devant désormais conduire le travail de promotion et de protection des droits humains pour un mandat de 4 ans.













