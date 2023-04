LUY JOT JOTNA, Que Benno libère Macky et Que Macky libère Benno La conférence des leaders de la coalition Républicaine/Samm Sunu Rew en abrégée (CR/2SR) s’est réunie ce Mercredi 26 Avril 2023 à 17H00 sous la présidence effective de son coordonnateur national, le directeur de l’emploi Pape Modou Fall afin de statuer sur le candidat à la candidature de la coalition de Benno Bokk Yaakaar (BBY).

Considérant 1 : une élection présidentielle est le rendez-vous d’un homme avec son peuple,

Considérant 2 : une coalition est la somme des forces intrinsèques qui la compose, pour porter un idéal, une vision commune pour l’intérêt général,



La coalition Républicaine, ardent défenseur du second quinquennat du Président de la République et président de la coalition Benno Book Yaakaar et de la grande majorité présidentielle invite toutes les organisations politiques membres de Benno à poser le débat lors de la prochaine rencontre de la conférence des leaders afin que nous puissions être édifier et porter ensemble comme un seul homme la candidature de notre candidat unique. Nous demandons aussi au Président Macky Sall par souci de cohérence politique et d’organisation d’édifier ses alliés sur son éventuelle candidature. La conférence des leaders de Benno est selon nous membres de la CR/2SR l’instance et la tribune idéale pour fermer cette fenêtre du ni Oui, ni Non.

Sachant qu’en toute démocratie, des critères pour définir le choix du candidat de Benno, conformément aux conclusions du dernier séminaire de la coalition, peuvent être visités et appliqués.



Pour nous, leaders de la coalition samm sunu rew, le meilleur choix demeure et doit être le président Macky Sall. Il est d’ailleurs notre seul choix, sa vision battue sur le PSE est claire, réaliste et réalisée en grande partie. Juridiquement et moralement la candidature est valable et acceptable.

Enfin, la conférence des leaders félicite le chef de l’état pour son esprit d’ouverture, sa quête perpétuelle de recherches de paix et de cohésion sociale, son engagement sans faille à consolider le dialogue et la concertation. Ainsi, nous invitons les forces vives de la Nation à répondre favorablement l’appel au dialogue pour un Sénégal de Tous et un Sénégal pour Tous.









