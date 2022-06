La 1ère édition du Mbaye Diagne Day célébrée à Kigali

La 1ère édition du Mbaye Diagne Day a été célébrée ce 31 mai 2022 dans la lointaine Kigali, capitale du Rwanda, qui a connu en 1994 l’un des plus grands génocides du monde. Cette cérémonie, organisée conjointement avec le Bureau des Nations Unies au Rwanda et le Gouvernement rwandais, a pour but de rendre hommage aux victimes du génocide contre les Tutsis au Rwanda en 1994, à travers la figure de feu capitaine Mbaye Diagne, renseigne "Le Témoin".



La note de l’ambassade du Sénégal au Rwanda explique que l’Officier de l’armée sénégalaise, observateur de l’ONU dans le cadre de la MINUAR, a sauvé, à mains nues, des centaines de personnes jusqu’à sa mort, le 31 mai 1994. La cérémonie s’est déroulée en présence de Madame Yacine Mar Diop, veuve de feu le capitaine, du général Babacar Faye, ancien casque bleu au Rwanda à la même période et ami du défunt, du corps diplomatique accrédité au Rwanda, de représentants du Gouvernement rwandais, les chefs d’agences du système des Nations Unies, du colonel Mendicou Guèye, Directeur des Archives et du Patrimoine historique au Ministère des Forces Armées et de nombreux invités dont des rescapés du génocide sauvés par le capitaine Mbaye Diagne, entre autres.



Dans son allocution, notre ambassadeur au Rwanda, son Excellence Doudou Sow, a justifié la tenue de cet hommage par la dimension du capitaine Mbaye Diagne, qui incarnait au plus haut point les valeurs de l’armée et de la tradition sénégalaise, notamment le courage, l’altruisme, le don de soi, le sens du sacrifice, l’humanisme, au vrai sens du terme.