La 2ème Semaine de l'Entrepreneuriat au Sénégal: Regards sur le Plan Stratégique 2023-2025 du GIE et l'Appui du 3FPT Rédigé par leral.net le Dimanche 19 Novembre 2023 à 16:45 | | 0 commentaire(s)| La plateforme des maîtres artisans et entrepreneurs du Sénégal, GIE, a récemment orchestré sa deuxième édition de la Semaine de l'Entrepreneuriat, en alignement avec son ambitieux plan de développement 2023-2025. Un événement majeur, marqué par la collaboration étroite avec le 3FPT, visant à dynamiser et à soutenir l'écosystème entrepreneurial. Ibrahima Niang nous offre un éclairage détaillé sur cette initiative porteuse de promesses et d'opportunités pour l'avenir économique du pays.



