La BCEAO injecte 7 250 milliards FCfa sur le marché de l’UEMOA, pour stimuler l'économie

La Banque Centrale des États de l’Afrique de l’Ouest (BCEAO) a annoncé une injection significative de liquidités sur le marché de l’Union Économique et Monétaire Ouest-Africaine (UEMOA). Selon le bulletin hebdomadaire de la société de bourse FGI, daté du 8 avril 2024, cette injection atteint un montant de 7 250 milliards FCfa, avec un taux moyen pondéré de 5,50%.



Cette mesure vise à stimuler l'économie de la région, en fournissant aux institutions financières locales, les liquidités nécessaires pour soutenir le crédit et les investissements. Elle témoigne de l'engagement de la BCEAO, à maintenir la stabilité financière et à favoriser la croissance économique dans les pays membres de l'UEMOA.



La décision de la BCEAO intervient dans un contexte où de nombreux pays font face à des défis économiques liés à la pandémie de COVID-19 et à d'autres facteurs. L'injection de ces liquidités pourrait contribuer à atténuer les pressions financières et à soutenir la reprise économique dans la région.



Il est à noter que ces montants et taux sont quasiment similaires à ceux précédemment observés, ce qui indique une continuité dans la politique monétaire de la BCEAO.