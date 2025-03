La BRVM démarre le mois de mars avec de fortes transactions de plus de 5 milliards FCfa

Rédigé par leral.net le Lundi 3 Mars 2025 à 22:44 | | 0 commentaire(s)|

La valeur totale des transactions s’est en effet établie à 5,940 milliards FCFA contre 681,133 millions de FCFA la veille. A l’origine de ces transactions, il y a une valeur transigée de 5,360 milliards FCFA enregistrée au niveau du compartiment des obligations. Le marché a en particulier enregistré des transactions de portant sur 285 422 obligations TPCI (Trésor Public de Côte d’Ivoire) 5,90%2022-2037 pour une valeur de 2 682 968 600 FCFA et 250 234 obligations TPCI pour un montant de 1 820 453 475 FCFA.



La capitalisation du marché des actions a enregistré une augmentation de 9,748 milliards, se situant à 10 980,103 milliards FCFA contre 10 970,355 milliards FCFA le vendredi 28 février 2025.



Quant à celle du marché des obligations, elle a connu une baisse de 41,454 milliards, passant de 10 616,352 milliards FCFA la veille à 10 574,898 milliards FCFA ce lundi 3 mars 2025.



Les trois indices phares ont enregistré leur quatrième journée de hausse ininterrompue. L’’indice composite a ainsi légèrement progressé de 0,09% à 292,75 points contre 292,49 points la veille. Quant à l’indice BRVM 30, il a aussi progressé de 0,09% à 147,46 points contre 147,33 points précédemment. Pour sa part, l’indice BRVM Prestige a enregistré une hausse plus soutenue de 0,39% à 124, 77 points contre 124,29 points la veille.



Le Top 5 des plus fortes hausses de cours est occupé respectivement par les titres Oragroup Togo (plus 7,42% à 1 665 FCFA), Sucrivoire Côte d’Ivoire (plus 7,05% à 835 FCFA), SODECI Côte d’Ivoire (plus 3,08% à 6 195 FCFA), Coris Bank International Burkina Faso (plus 3,00% à 10 300 FCFA) et Compagnie Ivoirienne d’électricité Côte d’Ivoire (plus 2,94% à 2 450 FCFA).



Quant au Flop 5 des plus fortes baisses de cours, il est occupé respectivement par les titres ETI Togo (moins 6,25% à 15 FCFA) SOGB Côte d’Ivoire (moins 1,43% à 4 830 FCFA) BOA Côte d’Ivoire (moins 1,38% à 5 700 FCFA), SMB Côte d’Ivoire (moins 1,32% à 7 100 FCFA) et ONATEL Burkina Faso (moins 1,22% à 2 420 FCFA).



Oumar Nourou





Source : La Bourse Régionale des Valeurs Mobilières (BRVM) a démarré sous de bons auspices le mois de mars avec de fortes transactions de plus de 5 milliards FCFA enregistrées à l’issue de la séance de cotation de ce lundi 3 mars 2025.Source : https://www.lejecos.com/La-BRVM-demarre-le-mois-de...

La rédaction Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook