La Bad, le Maroc et la France s'apprêtent à souscrire à l'augmentation de capital de la Boad

Rédigé par leral.net le Mercredi 23 Février 2022

Cette opération permettra à l'institution de doubler son niveau de fonds propres afin d'accroître son niveau d'engagement de plus de 50% sur les 5 années suivantes.



D’après le service économique régional d’Abidjan du ministère français de l’économie, des finances et de la relance française, la Banque africaine de développement (Bad), le Maroc et la France s'apprêtent à souscrire, dès 2022, à cette augmentation de capital.



Afin de répondre aux besoins de financement croissants des Etats de l'Uemoa, la Banque ouest-africaine de développement (Boad) a approuvé, en septembre 2020, une augmentation de capital de près de 1,5 milliard de dollars.

