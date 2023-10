La Banque Tuniso-koweitienne réalise un résultat net bénéficiaire de 11,577 millions de dinars en 2022.

Ce résultat a fait un grand bond de 343% par rapport à l’exercice 2021 qui s’était soldé par un résultat net déficitaire de 4,770 MD.

Pour sa part, le total bilan a connu une augmentation de 256 000 dinars, se situant à 1 960 MD contre 1 704 MD en 2021.



A fin décembre 2022, les créances consenties par la banque à sa clientèle se sont établies à 1 199 MD, en accroissement de 17,2%. De leur côté, les dépôts et avoirs de la clientèle se situent à 1 276 MD, soit une progression de 29,2%.



Les intérêts et revenus assimilés ont été comptabilisés à 108 MD contre 92 MD en 2021. Les commissions perçues sur les produits passent de 25,919 MD en 2021 à 29,158 MD un an plus tard.



Globalement, les produits d’exploitation se sont accrus de 5%, s’élevant à 184 MD s contre 175 MD en 2021.

En ce qui les concerne, les charges d’exploitation ont globalement été baissé de 1,3% à 81,257 MD contre 82,309 MD en 2021.



Au 31 décembre 2023, le groupe BTK affiche un produit net bancaire de 102,422 MD contre 93 MD au 31 décembre 2021, soit une progression de 10,5%.



Les charges générales d’exploitation, ont légèrement augmenté de 3,2%, se situant à 20,321 MD contre 20 MD en 2021.



Quant au résultat d’exploitation, il a fait un grand bond de 375%, passant de - 5,375 MD en 2021 à + 15 MD en 2022.



Oumar Nourou



