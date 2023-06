La Bceao maintient son principal taux directeur à 3%

Cette décision, prise à l’issue de sa deuxième réunion ordinaire tenue le 7 juin 2023, selon le président du Comité Jean-Claude Kassi Brou, intervient après les hausses des taux directeurs entamées depuis juin 2022, au regard de l'atténuation progressive des tensions inflationnistes dans un contexte de croissance économique soutenue dans l’Union économique et monétaire Ouest africaine (Uemoa).



Dans son communiqué final issu de la rencontre, le Comté de politique monétaire de la Bceao présidé par le gouverneur de la Banque centrale, indique que l’inflation dans les pays de l’Union a, en effet, baissé. Le taux d'inflation est passé de 8,4% en septembre 2022 à 5,7% en mars 2023 et 4,6% en avril 2023, rapporte le communiqué.



Qui explique que ce recul a été soutenu par les bons résultats de la campagne agricole 2022/2023, la réduction des coûts de l’énergie ainsi que les mesures de politique monétaire prises par la Banque Centrale et les efforts des Etats pour lutter contre la vie chère.



Sur les périodes à venir, le Cpm relève que l’inflation devrait continuer à baisser pour revenir en dessous de 3,0% conformément à l’objectif visé par la Banque Centrale.



Aussi, note le Cpm, les crédits à l'économie ont progressé de 16,6%, en rythme annuel, à fin mars 2023 après 14,4% le trimestre précédent pour soutenir le financement des économies de l’Union.



Au cours des mois à venir, le Comité de politique monétaire analysera l'évolution de l'inflation et les conditions de financement des économies et prendra, si nécessaire, les mesures idoines pour assurer la stabilité monétaire de la zone, confie enfin le communiqué.



Bassirou MBAYE

