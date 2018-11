La CAF aurait retiré l’organisation de la CAN 2019 au Cameroun: Le Maroc, pays hôte ?

Rédigé par leral.net le Vendredi 30 Novembre 2018 à 12:42 | | 0 commentaire(s)|

Réuni ce vendredi matin à Accra, le Comité exécutif de la Confédération africaine de football a retiré l’organisation de la Coupe d’Afrique des nations (CAN) 2019 au Cameroun.



L’information a été révélée par plusieurs médias africains qui assurent que le rapport des inspecteurs de la CAF, qui ont effectué récemment une inspection sécuritaire et des infrastructures du Cameroun, a été négatif.



Le Maroc, candidat malheureux à l’organisation du Mondial 2026, est le favori en puissance pour l’organisation du grand événement footballistique. Le Maroc est le grand favori pour l’organisation de cette compétition.



Le Maroc se portera candidat à l’organisation de l’événement qui se tiendra du 15 juin au 13 juillet 2019, et verra la participation pour la première fois, de 24 sélections, au lieu de 16 traditionnellement. Le royaume n’est pas le seul en lice puisqu’on retrouve également l’Egypte, l’Algérie, l’Afrique du Sud et le Nigéria.













wiwsport

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos