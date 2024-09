La CDC engage une dynamique de repositionnement stratégique : Un Salon national des investisseurs annoncé en décembre 2024 La Caisse de Dépôt et Consignations (CDC), par la voix de son Directeur Général, Fadilou Keita, a exprimé sa reconnaissance à l'égard des autorités nationales et des participants à l'Atelier de partage tenu le 5 septembre 2024. M. Keita a particulièrement salué le soutien du Président de la République, Son Excellence Monsieur Bassirou Diomaye Diakhar Faye, ainsi que du Premier Ministre, Monsieur Ousmane Sonko, pour leur appui à la CDC dans ses missions de mobilisation de l'épargne et de financement de l'économie nationale.. Dans cette dynamqiue, la CDC s'engage une dans un repositionnement stratégique et un Salon national des investisseurs annoncé en décembre 2024...

Cet atelier a été marqué par une mobilisation exceptionnelle et des échanges riches ayant conduit à des propositions concrètes. Selon le Directeur Général, ces réflexions s'inscrivent dans le cadre des orientations du Chef de l'État, visant à renforcer le rôle de la CDC en tant qu'acteur clé du développement économique et social du Sénégal.



D’après leur communiqué, la CDC se positionne désormais comme un investisseur institutionnel de premier rang, avec une volonté affirmée de contribuer de manière significative aux politiques publiques.



« La CDC, en tant que dépositaire de la foi publique, doit jouer un rôle central dans l'accompagnement des initiatives nationales, en mettant l'accent sur une approche territoriale et une répartition équitable des investissements », a précisé M. Keita. Cette stratégie vise à favoriser une inclusion sociale et financière plus large, tout en améliorant la productivité nationale.



En outre, M. Keita a annoncé la tenue du premier Salon national des investisseurs (SNI) en décembre 2024, un événement majeur qui réunira les acteurs économiques du pays autour de la question cruciale de la souveraineté nationale. Ce salon aura pour objectif de stimuler la mobilisation de l'épargne domestique, en vue de soutenir un financement durable et efficace de l'économie sénégalaise.



Le Directeur Général a exhorté les parties prenantes – secteurs public et privé, presse, société civile et partenaires – à s'engager pleinement dans la réussite de cette initiative, et a réitéré sa gratitude pour le soutien apporté à la CDC. "Ensemble, nous pourrons relever les défis économiques et sociaux pour un Sénégal juste et prospère", a-t-il conclu.



La CDC se prépare ainsi à une nouvelle phase de son développement, déterminée à jouer un rôle de premier plan dans l'édification d'une économie nationale plus résiliente et inclusive.





