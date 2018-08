La Casamance sous Macky Sall : les réalisations majeures depuis 2012 et les nouvelles initiatives Le conflit casamançais constitue l’un des épisodes les plus marquants de l’histoire du Sénégal. Depuis quelques années, l’espoir renait dans cette région sous tension qui grâce aux nombreuses opérations menées par le gouvernement, renoue désormais avec une nouvelle ère de paix…



De nombreuses actions telles que la continuité territoriale avec le pont de la Sénégambie, les bateaux Aguène et Diambogne, la RN6 et la RN4 rénovées, Air Sénégal et le programme présidentiel de rénovation des aéroports secondaires ont permis de relancer le tourisme dans cette région qui est certainement l’une des plus belles et l’une des plus accueillantes d’Afrique de l’Ouest. Le PUDC 2 qui sera lancé au mois de décembre 2018 à Ziguinchor par le Président Macky Sall en complément du PPDC permettra également d’améliorer l’équité territoriale.

L’économie locale est aussi en hausse grâce à bon nombre de projets :

– Le Barrage d’Affiniam financé par la Chine dont les travaux seront bientôt lancés renforceront les capacités rizicoles de la Casamance,

– La zone touristique spéciale d’intérêt national (10 ans d’exemption de taxes) accompagné du crédit hôtelier de 5 milliards pour la mise à niveau des infrastructures hôtelières,

– La redynamisation du port de Ziguinchor avec l’exportation de l’anacarde (35.000 tonnes à ce jour),

– Le soutien au commerce local avec la reconstruction du marché Tilène

– Le programme d’interventions de la DER (avec une enveloppe de 1 milliard Fcfa déjà prévue pour la région).

– Le capital humain avec la mise à niveau de l’université Assane et la construction de centres de formation professionnelle notamment à Bignona.



L’amélioration du cadre de vie avec le 2ème pont de Ziguinchor sur financement de la Chine ainsi que le programme Promovilles en cours (routes, éclairage urbain) permettent au Sénégal d’établir les fondements de l’émergence en vue de renforcer la sécurité et la navigabilité. Ziguinchor fait également partie des 10 villes retenues pour le projet BOAD assainissement pour une enveloppe globale de 60 milliards FCFA dont 5.6 milliards pour Ziguinchor, 5 milliards investit pour la commune sur le PACASEN (Programme d’appui aux communes du Sénégal), et la dotation de tous les chefs-lieux de départements de la région de Ziguinchor sur le projet d’éclairage urbain des 50.000 lampadaires solaires.



La Casamance travaille aujourd’hui à sa reconstruction et à la restauration de son image, notamment en tant que destination touristique. C’est sans aucun doute le temps de l’action, et le développement est la condition et l’outil indispensable pour une paix durable dans la région…



