La Chancelière allemande attendue à Dakar demain (officiel)

"La chancelière allemande Angela Merkel va effectuer à partir de mercredi, une visite officielle de 48 heures au Sénégal", annonce la présidence sénégalaise.



"Cette visite s’inscrit dans le cadre de la volonté commune des deux leaders allemand et sénégalais, de raffermir les excellentes relations d’amitié et de coopération entre leurs deux pays’’, explique un communiqué du service de communication de la présidence sénégalaise.



La source précise que Mme Merkel sera accompagnée par une forte délégation d’opérateurs économiques allemands.



"Au cours de cette visite, les deux dirigeants auront des entretiens sur des questions d’intérêt commun au plan bilatéral, régional et international", ajoute le communiqué.



Il souligne que le président Macky Sall salue la ‘qualité exemplaire de la coopération sénégalo allemande et se réjouit d’accueillir à Dakar la chancelière Angela Merkel.