La Cité de la Presse: Un projet de fraisier en faveur des acteurs des médias sénégalais L'Association de la Presse pour l'Entraide et la Solidarité (APRES) a dévoilé son ambitieux projet baptisé la "Cité de la Presse Mame Less CAMARA". Cette initiative vise à faciliter l'accès au logement pour les acteurs des médias au Sénégal. Grâce à un partenariat solide et le soutien des autorités, l'APRES s'est engagée dans la réalisation de ce projet d'envergure.

Rédigé par leral.net le Lundi 21 Août 2023 à 18:00 | | 0 commentaire(s)|

Le projet a reçu une bénédiction précieuse de la part du Khalif Général des Mourides, Serigne Mountakha Mbacké. Cette bénédiction a renforcé la détermination de l'APRES à poursuivre cette initiative.



L'association, dirigée par Sambou BIAGUI, a réussi à trouver un partenaire engagé pour concrétiser ce projet. Il s'agit de BK Immo, un promoteur qui s'est engagée à mettre à disposition 200 parcelles à travers sa coopérative d'habitat COHAPRES, marquant ainsi une étape importante la réalisation de la Cité de la Presse.



Le site choisi pour la Cité de la Presse, situé à Notto Diobass dans la région de Thiès, présente un emplacement stratégique, notamment à proximité de l'Aéroport International Blaise Diagne (AIBD). Cette localité offre un cadre idéal pour abriter ce projet d'habitat destiné aux professionnels des médias.



Le projet de lotissement prévoit la mise à disposition de 200 parcelles de 225m² chacune. Ce plan a été présenté de manière exhaustive par BK Immo lors d'une réunion, jeudi 17 août 2023, à la Maison de la Presse Babacar Touré. Le partenariat entre BK Immo et l'APRES est encadré par un bail global, garantissant ainsi la réalisation du projet.



Les membres de la coopérative d'habitat COHAPRES ont unanimement adhéré à ce projet de haute portée sociale. Les documents administratifs ont été remis à la coopérative, marquant le début officiel du processus. Les prochaines étapes incluent une visite de site élargie à toute la presse, des réunions d'information et de sensibilisation, ainsi que la collecte de fonds pour soutenir la réalisation de la Cité de la Presse.



Birame Khary Ndaw



Ousmane Wade Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook