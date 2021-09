La Coalition Jotna accueille une nouvelle organisation

La Coalition JOTNA souhaite la bienvenue au Mouvement pour l'Unité de la République (MUR), créé en 2018 et qui œuvre pour le social au plan local et national, lit-on.



Le MUR est présidé par Papa Thialis Faye, qui est informaticien de profession et administrateur de sociétés reconnu au Sénégal et dans la sous-région. Ce pur produit du mouvement associatif et sportif, est également responsable politique dans la commune de Mermoz / Sacré-Coeur, où il est conseiller municipal depuis 2009.



Le mouvement MUR prépare avec toute son énergie, les échéances des locales de 2022 et compte bien jouer les premiers rôles lors de ces élections à venir dans la commune de Mermoz / Sacré-Coeur. En effet, le MUR dispose d'un électorat solide et son président a un leadership reconnu au sein de cette commune, ce qui explique que les jeunes de la commune aient porté sa candidature dans la localité.



M. Faye vient apporter sa pierre à l'édifice de la Coalition JOTNA, pour une victoire éclatante lors des prochaines locales à venir.

