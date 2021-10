La Coalition Wallu Sénégal tire sur Macky Sall: « Il a mis l'ensemble des institutions de la République, au service des intérêts clientélistes» «Le Président Macky Sall a mis l'ensemble des institutions de la République, notamment l'Assemblée nationale, la Justice et l’administration publique, au service des intérêts clientélistes de sa coalition politicienne au pouvoir. L’administration a ainsi cessé, au nom de son projet politicien, d’être au service des usagers et des citoyens, pour être soumise à la coalition au pouvoir par le recrutement et les instructions reçues».

Rédigé par leral.net le Mardi 12 Octobre 2021 à 10:20 | | 0 commentaire(s)|

Telle est la conviction de la coalition Wallu Sénégal, qui compte présenter des listes de candidats dans tous les départements, villes et communes de l’étendue du territoire national. Réunie vendredi dernier, cette coalition retient plusieurs autres griefs contre le camp présidentiel.



Elle affirme que « le régime qu’il a mis en place a fait voter par l’Assemblée nationale, des lois scélérates portant modification du code pénal et du code électoral, dont l’objectif est de préparer la manipulation de la Constitution pour un troisième mandat et empêcher ainsi l’alternative politique souhaitée par les populations ».



Wallu Sénégal ajoute qu’il y a eu d’autres lois introduisant un système de parrainage violant les principes de base de toute démocratie et qui ont été condamnées par la Cour de Justice de la Cedeao. Wallu Sénégal déplore aussi « l’instauration d’un «système présidentiel absolu» supprimant le poste de Premier ministre et enlevant à la représentation populaire le droit de sanctionner un mauvais Gouvernement ».



Forte de ce constat, la coalition Wallu Sénégal réclame la construction de l’unité des forces politiques de l’opposition démocratique et encourage la synergie des moyens et des ressources, afin d’assurer le contrôle effectif du processus électoral et garantir une expression libre, transparente et démocratique des suffrages.











Tribune



