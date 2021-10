La Cojer de Yoff ironise sur la coalition en gestation contre Diouf Sarr: «Des individus qui manœuvrent de façon courageusement anonyme» La Convergence des jeunesses républicaines (Cojer) de Yoff s’érige en bouclier autour de Abdoulaye Diouf Sarr. Après la sortie du Ps, de l’Afp, de la Ldr Yeesal, du Parti de la réforme et consorts, qui envisagent de créer une coalition contre le maire de Yoff lors des Locales du 23 janvier 2022, les jeunes apéristes réagissent. «Des individus qui manoeuvrent de façon courageusement anonyme, travaillent à faire croire à l’existence de divisions dans la coalition Benno Bokk Yakaar à Yoff.

La Convergence des jeunesses républicaines de Yoff attire l’attention de l’opinion, sur le caractère manipulateur de ces agissements de gens téléguidés par des forces extérieures à la commune », contre-attaque la Cojer de Yoff.



Ces proches du ministre de la Santé trouvent « évident que la personne de Abdoulaye Diouf Sarr gêne beaucoup d’acteurs politiques en mal de légitimité, qui voient en la personne du maire de Yoff un frein à leurs ambitions personnelles ».



La Cojer de Yoff invite l’ensemble des composantes de Benno Bokk Yakaar de la commune, à « maintenir l’élan de mobilisation victorieuse derrière le coordonnateur Abdoulaye Diouf Sarr et à ignorer les bruits des tonneaux vides, dont l’objectif est de fragiliser la coalition par la manipulation et le mensonge ».



Elle encourage le camarade Abdoulaye Diouf Sarr, « meilleur candidat de l’Apr pour la conquête de la Ville de Dakar, au regard de sa fidélité au Président Macky Sall, son engagement constant pour la ville et ses résultats électoraux probants dans la capitale ».















Le Quotidien



