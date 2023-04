La Coordination des associations de presse lance une nouvelle alerte : Pape Ndiaye doit être libéré !

Selon la CAP, notre pays risque encore de s’illustrer de la pire des manières. En effet, indique le communiqué, pour la première fois de l’histoire du Sénégal, depuis de très longues années, cette date très symbolique pour tous les acteurs des médias, va trouver un journaliste en prison.



Notre confrère et chroniqueur judiciaire, Pape Ndiaye bouclera ainsi deux mois de détention. « Les faits pour lesquels le journaliste du groupe Walfadjri est en prison, méritaient tout au plus un démenti, un communiqué du parquet ou une saisine du Conseil pour l’Observation des Règles d’Éthique et de Déontologie dans les médias (CORED). Le Tribunal des pairs du CORED n’aurait aucun mal à sanctionner sévèrement le confrère, si véritablement il était fautif », indique le communiqué de la CAP.



La Coordination des Associations de Presse est très préoccupée par cette situation. La CAP s’inquiète de la forte propension des autorités étatiques à priver de liberté des professionnels des médias, en dépit des engagements du Chef de l’Etat, Macky Sall qui disait sur la scène internationale que « durant son magistère à la tête du pays, jamais un journaliste ne sera emprisonné », écrit le document.





Sur le cas Pape Ndiaye, la CAP a volontairement pris l’option de ne pas mettre de l’huile sur le feu. L’atmosphère politico-sociale est très chargée avec des tensions qui peuvent constituer une menace pour la stabilité de notre cher pays. Ainsi, elle a privilégié la voie du dialogue et des négociations. C’est ainsi que des rencontres avec des autorités politiques et judiciaires ont été sollicitées. Des courriers ont été également transmis à tous ces responsables publics concernés par le dossier.



La CAP se désole que les promesses et les engagements pris, tardent à se matérialiser. La grève d’une partie des travailleurs de la Justice semble en être l’obstacle. En revanche, la CAP est d’avis que cette grève ne saurait être une entrave à une libération rapide du journaliste, dans la mesure où le temple de Thémis continue, apparemment, de fonctionner correctement. Des placements sous mandat de dépôt se font, des individus sont élargis chaque jour et certains actes sont exécutés quelles que soient les difficultés.



C’est ainsi que les organisations faîtières membres de la CAP, n’excluent pas, après le 3 mai prochain, d’enclencher un intense plan d’action pour obtenir la libération de Pape Ndiaye. Elle ne comprend et ne peut accepter que le journaliste soit maintenu en prison pour une information judiciaire, alors que les propos qu’il a tenus sont clairs, disponibles et ne nécessitent aucune enquête supplémentaire. Tout au plus, cette affaire relève du flagrant délit.



Toutefois, la CAP réaffirme sa détermination pour une liberté de presse, mais aussi pour l’exercice responsable et professionnel du métier de journalisme sous tous ces aspects. Elle œuvre pour cet idéal et les projets d’Assises nationales des médias vient confirmer cette ambition. La CAP invite l’Etat du Sénégal à participer activement à ces assises, car les médias sont incontournables dans une société démocratique.













Emedia.sn